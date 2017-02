Ronaldinho Gaúcho faz trabalho de condicionamento físico para Paulo Paixão

Ronaldinho Gaúcho está trabalhando intensamente para defender o Brasil nas Olimpíadas de Pequim. Depois de realizar segunda e terça-feira (7 e 8) os testes preliminares com o professor Valdimar Garcia, que o acompanha no Barcelona, o craque iniciou na quarta-feira (9) o treinamento com preparador físico da Seleção Brasileira, Paulo Paixão, em uma sessão de exercícios que acontece diariamente em Porto Alegre.“O Ronaldinho fez todos os testes necessários com o professor Valdimar para que, a partir da avaliação desses resultados, pudéssemos iniciar o trabalho de recuperação física”, explicou Paulo Paixão.Os exercícios comandados por Paulo Paixão são feitos em tempo integral, em uma rotina que se repete desde a quarta-feira, às 10h e 16h30. Feliz e motivado com a possibilidade de ajudar o Brasil a conquistar a medalha de ouro inédita, o craque tem se dedicado com muito empenho às etapas de treinamento traçadas pelo preparador físico da Seleção Brasileira.“Mesmo tendo ficado logo tempo inativo, até o dia da apresentação, previsto para o dia 22 de julho, ele poderá estar em um bom estágio, o que deverá ser comprovado com o início dos treinamentos”, disse Paixão.Tão importante quanto recuperar a sua condição física, Paulo Paixão destaca o fato de Ronaldinho estar feliz, se sentindo à vontade, e ansioso em voltar a jogar pela Seleção Brasileira.“Ele recuperou a alegria, está do jeito que todos conhecemos, e isso ajuda muito para que tudo caminhe bem no trabalho que estamos fazendo”.

Coletiva

Na terça-feira (15), em Porto Alegre, Ronaldinho Gaúcho e o preparador físico Paulo Paixão participarão de entrevista coletiva. O local e o horário da entrevista serão divulgados oportunamente.

* Fonte: www.cbfnews.com.br.