ABC/UnP/Art&C pronto para a decisão do tetra

Vlademir Alexandre Matheus, goleiro, a segurança do ABC hoje à noite.

Apesar da boa vantagem conquista no primeiro jogo da decisão, o objetivo do grupo alvinegro é levantar o caneco de forma invicta. Com uma elogiável campanha de 19 vitórias em 21 jogos e apenas dois empates, o treinador Marquinhos defende a invencibilidade. ``Com todo o respeito ao adversário, mas nossa grande meta é conquistar o campeonato invicto´´, revelou.A equipe alvinegra já está definida para a grande final. O time que sai jogando terá Matheus, Preto, Walber, Anderson e Antônio Carlos. Os demais atletas relacionados são: Ricardo, Alex, Paulo Evandro, Maycon, Kelson, Isac, Deivinho, Chapinha e Dedé, que retorna de suspensão. A entrada é gratuita e o vice-artilheiro do time, o pivô Antônio Carlos, com 14 gols, frisa a importância do torcedor no jogo.``Não é todo dia que uma equipe futsal disputa um tetracampeonato e por isso é fundamental importância a presença do torcedor, será um jogo difícil, o adversário tem qualidade, mas a obrigação de vencer é nossa´´, pediu o atleta. O artilheiro do time e do campeonato é Betinho,com 23 gols. Lesionado, o pivô lamentou ficar de fora da final. ``Estou triste, pois todo jogador quer paraticipar de um jogo de final, mas vou estar nas arquibancadas torcendo pelos meus companheiros´´, comentou.Somente três integrantes do grupo alvinegro poderão comemorar o quarto título estadual seguido. Participaram das três últimas conquistas o goleiro Ricardo, o ala Anderson e o massagista André. O segredo para conquistar mais um campeonato é a concentração, afirma o experiente Anderson. ``Toda decisão de título é sempre muito difícil, mas nessas horas é preciso estar muito concentrado, focado somente na vitória, esquecendo de qualquer vantagem adquirida´´, deu a dica Anderson, que se for cr campeão, conquistará o seu 11º título na carreira.Assessoria de imprensa