Futebol Feminino: Brasil bate a Nigéria por 3 a 1

Fifa.com/divulgação Brasil vence Nigéria e classifica às quartas-de-final.

A Seleção Brasileira Feminina derrotou a Nigéria nesta terça-feira por 3 a 1, no Estádio dos Trabalhadores, em Pequim, e se classificou para as quartas-de-final das Olimpíadas de Pequim.



Cristiane marcou os três gols da vitória das equipe, que se classificou em primeiro lugar do grupo F, e enfrenta o segundo colocado do grupo G, na sexta-feira, às 18 horas (7 horas de Brasília), em Tianjin.



O jogo começou com domínio da Nigéria, que aos 15 minutos já havia chegado por duas vezes com perigo ao gol de Bárbara, e aos 17 marcou em um gol de pênalti. Mas a aplicação e a disciplina tática da Seleção Feminina prevaleceram, e o Brasil, com grande atuação de Cristiane, conquistou a vitória de virada que garantiu a equipe nas quartas-de-final das Olimpíadas de Pequim.



O pênalti aconteceu aos 17 minutos, quando Rosana derrubou Chiejine dentro da área. Nkwocha cobrou e abriu o placar para a Nigéria: 1 a 0. As nigerianas continuaram marcando muito bem, dificultando a criação de jogadas da equipe brasileira, que já tinha a maior posse de bola.



Mas Cristiane marcou duas vezes em dois minutos e virou o jogo. O primeiro gol aconteceu aos 33 minutos, quando Rosana brigou pela bola do lado esquerdo, cruzou, e a atacante cabeceou para empatar. E aos 35 minutos, Cristiane recebeu a bola na grande área, dominou de costas para o gol e chutou por cobertura, com um tipo de bicicleta. Um bonito gol para colocar o Brasil na frente no placar: 2 a 1.



O terceiro gol de Cristiane aconteceu ainda na primeira etapa. Aos 47 minutos, Maycon recebeu bola de Marta na direita da área, cruzou rasteiro para o meio, e Cristiane chutou de primeira, para stabelecer os 3 a 1 de virada..



O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com forte marcação e jogadas perigosas das nigerianas. Mas foi a vez de a goleira Bárbara brilhar. Ela, que estreou nas Olimpíadas de Pequim nesta terça-feira, fez boas defesas e mostrou maturidade, apesar de seus 20 anos, para defender a Seleção Brasileira Feminina.



Passados 15 minutos, as meninas do Brasil assumiram o controle do jogo e souberam administrar bem a vitória, segurando a bola no ataque e fazendo muitas jogadas de toques rápidos no meio de campo, e por algumas vezes chegando com perigo ao gol da Nigéria.



O técnico Jorge Barcellos aproveitou a vantagem no placar para testar outras jogadoras. Pôs Francielle no lugar de Daniela Alves, e Maurine no de Rosana.



A Seleção Feminina terminou a primeira fase das Olimpíadas no topo da tabela do grupo F, com sete pontos, seguida pela Alemanha, com o mesmo número de pontos, mas com menor saldo de gols. A Coréia do Norte ficou na terceira colocação, com três pontos, e a Nigéria, em último lugar, não pontuou.



O próximo adversário das meninas do Brasil será o segundo colocado do grupo G, formado por Noruega, que lidera com seis pontos, Estados Unidos em segundo lugar, com três, Japão e Nova Zelândia que têm apenas um ponto.



Nesta terça-feira, a Noruega enfrenta a Nova Zelândia e os Estados Unidos jogam contra o Japão.



A Seleção Brasileira Feminina jogou com Bárbara, Erika, Renata Costa e Tânia Maranhão; Simone Jatobá, Daniela Alves (Francielle), Maycon, Ester e Rosana (Maurine); Cristiane e Marta.

Fonte:www.cbfnews.com.br