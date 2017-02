Alta no preço dos alimentos faz consumidores mudarem hábitos

Karla Larissa Cereais são os produtos mais caros da cesta básica.

A funcionária pública Marta Cavalcanti diz que tudo está mais caro, por isso, ela tem procurado cortar os supérfluos das compras do mês. “Acho que cereais e produtos de limpeza foram os que mais subiram. Tenho procurado trocar alguns produtos”, comenta.A professora Suely Nobre conta que não é mais fiel às marcas. “Está tudo caro, então, procuro as marcas mais baratas”, revela.Socorro Menezes, também professora, acredita que os maiores aumentos foram nos grãos, como arroz e feijão. “Mas, como se trata de alimento, não há muito o que fazer. É o jeito”, diz.Já o aposentado Nilson Ferreira tem encontrado a solução para o aumento dos alimentos com mudanças no cardápio. “A gente alterna o tipo de carne, troca por soja”, afirma e acrescenta: “e sempre procuramos promoções”.A última pesquisa divulgada pelo Procon Municipal, na sexta-feira (4), mostrou que o que os consumidores estão sentido na prática corresponde aos números. Nas últimas quatro semanas, a cesta básica acumulava alta de 2,67%.O custo médio da cesta básica para consumo mensal de uma família de seis pessoas – quatro adultos e duas crianças – que era de R$ 321,51 na semana passada, subiu para R$ 327,42.