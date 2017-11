Potiguares participam de Rally Mitusbishi em João Pessoa A expectativa é que os pilotos do RN mantenham o mesmo desempenho das provas de Pernambuco e Bahia.

No próximo sábado (13), a Mitsubishi realiza novas etapas nordestinas do MotorSports ( rally de regularidade ) e da Mitsubishi Cup ( rally cross country), dessa vez na capital paraibana, João Pessoa. Entre os pilotos e navegadores de toda a região, destaque para os potiguares.



Os diretores da Top Car Mitsubishi , Ricardo Shelman e Paulo Rocha já garantiram presença na competição. Na primeira etapa do MotorSports, que aconteceu na Bahia no mês passado, os representantes do Rio Grande do Norte conseguiram boas colocações. Kwong Wu Fai e Henrique Oliveira ficaram com o terceiro lugar da categoria Graduados e Omar Dantas e George Maia com o primeiro na Turismo.