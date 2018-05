Feriado do servidor público será antecipado para esta segunda-feira (27) Apenas os serviços essenciais, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e hospitais deverão funcionar normalmente.

O feriado do Dia do Servidor Público comemorado oficialmente no dia 28 de outubro será antecipado para esta segunda-feira (27). No dia, os servidores de todas as esferas públicas terão ponto facultativo.



Na segunda-feira (27), apenas os serviços essenciais, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e hospitais deverão funcionar normalmente. No entanto, com a greve dos servidores da saúde os hospitais devem funcionar com apenas 30% do quadro.



Os bancos e o comércio também funcionaram normalmente.