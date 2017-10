Assembléia Legislativa faz alterações em Lei Complementar do concurso da Polícia Civil Certame seletivo será realizado em cinco etapas (prova objetiva, prova discursiva, exames físicos, psicoteste e curso de formação).

A Assembléia Legislava do Rio Grande do Norte aprovou, por unanimidade, as alterações propostas pelo Governo do Estado na Lei complementar 270/2004 (Estatuto da Polícia Civil). Por 15 votos a zero, os deputados decidiram mudar alguns itens do artigo 44, que fala

sobre o Concurso Público para o ingresso nos quadros da Polícia Civil.



A partir de agora, o certame seletivo será realizado em cinco etapas (prova objetiva, prova discursiva, exames físicos, psicoteste e curso de formação). Para passar da primeira para a segunda etapa, os candidatos deverão atingir a pontuação mínima de 50% de acertos na

prova objetiva, limitando-se o quantitativo até cinco vezes o número de vagas propostas para cada cargo.



Outra mudança significativa é com relação ao número de candidatos que farão o curso de formação. Com a reformulação, os gestores públicos poderão convocar para a última etapa do concurso um número de candidatos até três vezes o número de vagas disponíveis no edital do

certame.



Fonte: Assessoria de imprensa Sesed