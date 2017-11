No RN, 23 presos terão direito a voto na eleição deste ano Detentos que ainda não foram julgados podem exercer o voto. Apesar disso, a maioria mostrou desinteresse com a política e não fez questão de comparecer as urnas.

Em um universo de aproximadamente 3.400 presos, apenas 23 manifestaram o desejo de votar e terão este direito assegurado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Pela legislação brasileira, os detentos que ainda não foram julgados e estão presos em caráter provisório podem exercer o voto. Apesar disso, a grande maioria mostrou desinteresse com a política e não fez questão de comparecer às urnas.



De acordo com a Coordenadoria de Administração Penitenciária do Estado (Coape), todos os presos provisórios foram consultados e uma pequena parcela quis votar. Além disso, pelas exigências do TRE, apenas 23 conseguiram ter direito a voto.



Na maior cadeia pública de Natal, o presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na zona Norte, por exemplo, dos 384 detentos, 50 afirmaram que queriam exercer a cidadania votando no próximo dia 5 de outubro. Destes, só oito ganharam o direito de votar.



O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Alexandre Albuquerque, explicou que o maior entrave para que os presos provisórios não conquistem o direito ao voto são os documentos pessoais. “Boa parte deles não apresentou a documentação necessária, alguns nem tinham documentos. Então, o judiciário não pode liberar o voto sem ter o controle”, disse.



Contudo, o desinteresse na política predomina entre os detentos. Segundo o diretor do presídio provisório da zona Norte, José Jonailson de Souza, todos os presos foram consultados. “Nós chegamos a realizar palestras com eles mostrando a importância do voto e consultamos um por um. Apesar disso, o desinteresse é grande”, destaca.



Além da cadeia pública da zona Norte de Natal, a penitenciária estadual do Seridó, em Caicó, também disponibilizará uma urna eletrônica para os presos. O diretor da unidade, major Marcos Moreira, informou que lá 15 detentos deverão votar no próximo dia 5. “Nós temos aqui 80 homens no provisório. Porém, a maioria não pertence a essa comarca, por isso, apenas 15 irão votar”, afirma.



O secretário judiciário do TRE destacou que os presos não são obrigados a mudar a sua comarca para exercerem o voto. “Em Alcaçuz, presídio de Nísia Floresta, nenhum detento quis mudar seu local de voto, mesmo com o Tribunal disponibilizando a possibilidade deles votarem na comarca especial que seria montada lá”, disse Alexandre Albuquerque.



Ele ressaltou que para as próximas eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte pretende desenvolver projetos de conscientização dentro dos presídios para estimular os presos a votarem.



No dia 5 de outubro, duas urnas serão disponibilizadas para os detentos, uma em Natal e outra em Caicó. Alexandre Albuquerque frisou que o TRE firmou acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e os mesários serão os próprios agentes penitenciários.