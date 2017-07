Brasil derrota a Sérvia no vôlei masculino A seleção brasileira conseguiu a segunda vitória nos jogos olímpicos de Pequim e segue em busca do ouro. A seleção volta à quadra na quinta-feira, para enfrentar a Rússia.

Nesta terça-feira (12), a seleção brasileira masculina de vôlei derrotou a Sérvia por três sets a um. O Brasil sofreu um susto no início da partida ao perder o primeiro set por 27 a 25. O time entrou em quadra sem o principal jogador e capitão. Giba, com o ombro direito machucado, foi poupado pelo técnico Bernardinho e permaneceu no banco durante toda a partida.



No segundo set, o Brasil conseguiu abrir uma larga vantagem de nove pontos marcando 21 a 12. Distribuindo boas jogadas entre o meio e as pontas, conseguiu vencer o set com dificuldades no final da etapa por 25 a 20.



O terceiro set foi encerrado com a maior diferença no placar. Os brasileiros registraram 25 a 17 , com jogadas de Dante pela ponta e no meio com Gustavo. O Brasil assustou a defesa sérvia, encaixando fortes saques.



O quarto set voltou a ser basatente equilibrado, o que dificultou a distanciação no placar de ambas as partes. Bernardinho fez duas alterações, colocando Bruninho e Anderson que trabalharam bem as jogadas e ajudaram a seleção a fechar o set por 25 a 21.



Com as vitórias sobre o Egito por três sets a zero e sobre a Sérvia, o Brasil soma quatro pontos na competição. O próximo desafio da seleção é a Rússia na próxima quinta-feira (14). Em caso de vitória, a seleção praticamente garante a classificação para as quartas-de-finais.