Evento discute acesso das crianças à leitura

Itaércio Porpino

O evento, uma promoção do Instituto C&A em parceria com o Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE) e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC), integra as ações de promoção da leitura nas escolas do Rio Grande do Norte.Com a participação de profissionais de todo o Brasil, alguns dos destaques da programação são a conferência de abertura "Leitura literária enquanto escolha da escola e responsabilidade do poder público", com o professor e escritor Edmir Perrotti, da Universidade de São Paulo, e a conferência de encerramento "O lugar do livro na cultura ocidental", proferida pela professora e escritora Nilma Gonçalves Lacerda, do Rio de Janeiro.Outra atração do Seminário Potiguar Prazer em Ler será a conferência da escritora carioca Laura Sandroni, uma das criadoras da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Na conferência “A estética na literatura infantil para as crianças”, quinta-feira, a autora falará da história da literatura infantil no Brasil e no mundo.“Mostrarei como surgiu esse gênero, que tem raízes nos contos dos Irmãos Grimm e das fábulas de Esopo e La Fontaine, diz. A escritora elogiou a iniciativa do projeto Prazer em Ler para a formação de novos leitores e a necessidade de não se transformar a leitura em um castigo ou obrigação para os jovens leitores.Representantes das escolas finalistas do Prêmio Prazer em Ler Escolas Públicas 2008 vão discorrer, em duas mesas, sobre os planos de gestão dos espaços de leitura das escolas. As seis escolas vencedoras do concurso vão receber o prêmio de cheques-livro durante o evento.Além disso, haverá um sarau de encerramento, em referência aos cem anos sem Machado de Assis e à poética da mulher potiguar, com a participação de representantes do Projeto de Difusão da Literatura Feminina Potiguar, da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do RN, de voluntários do Instituto C&A e dos participantes do evento.Ao longo da programação, os participantes ainda terão a oportunidade de ouvir e discutir sobre leitura literária infanto-juvenil com escritores consagrados como Angela Lago, Ricardo Azevedo e Laura Sandroni.O seminário integra a proposta do projeto Formação de Mediadores de Leitura, implementado a partir do segundo semestre de 2007 junto aos 160 educadores, representantes das 79 escolas estaduais de 1º ao 5º ano do ensino fundamental de Natal e Parnamirim.“A participação dos educadores, escritores e voluntários servirá de aprendizado e também para mostrar novos caminhos para o Prazer em Ler no Estado”, diz o diretor presidente do Instituto C&A, Paulo Castro.A formação acontece com encontros mensais e visitas de acompanhamento às escolas, sob o referencial do programa Prazer em Ler - Escolas Públicas, criado pelo IC&A no ano de 2006.A expectativa das instituições parceiras é de que o evento repita o sucesso da edição passada, contribuindo não somente para o debate sobre a leitura literária enquanto direito da criança, mas também para a tomada de decisão que efetive esse direito.“A programação vai contribuir para ampliar os conhecimentos de quem atua na área e suscitar o comprometimento político-pedagógico da escola e dos gestores públicos com uma política de promoção da leitura literária nas escolas de Natal e do Rio Grande do Norte”, diz a coordenadora técnica do projeto e representante do IDE, Cláudia Santa Rosa.