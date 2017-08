Holandês é preso com 3kg de cocaína pura

Divulgação/ PF Cocaína estava enrolada em toalha dentro da mala do holandês.

A prisão do acusado aconteceu quando os policiais da Delegacia de Imigração procediam a fiscalização de rotina junto aos passageiros que viajavam com destino à outros países e estranharam um cheiro “diferente” que exalava da mala do holandês. Ao ser vistoriada, foram encontrados enrolados numa toalha, três pacotes prensados, em forma de tijolos, revestidos por sacos plásticos e cobertos com pó de café, tática utilizada para se evitar que em caso de fiscalização feita com auxílio de cães, a droga não fosse farejada.Preso e conduzido para a Superintendência da Policia Federal, onde foi autuado por tráfico internacional de substância entorpecente, Albert declarou durante o seu interrogatório que chegou ao Brasil no último dia 9 e que teria recebido a cocaína de um desconhecido que o procurou no hotel onde se encontrava hospedado em São Paulo, e que tal pessoa lhe passou todas as instruções para que a droga pudesse ser entregue em Amsterdã, na Holanda, destino final da sua viagem e onde ele seria procurado tão logo desembarcasse.Com a prisão de Albert Johannes, o qual se encontra custodiado na sede da PF à disposição da Justiça, somente este ano já são oito estrangeiros presos em flagrante no Aeroporto Augusto Severo conduzindo drogas. O total de cocaína apreendida ultrapassa os 88 kg.

*Fonte: Comunicação Social da PF/RN.