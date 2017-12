Vendedores de água e refrigerantes com dificuldades de trabalhar no comício

Os vendedores de água e refrigerantes não podem trabalhar entre a população que está aglomerada para acompanhar o comício de Fátima Bezerra (PT), que terá a presença de Lula. A alegação dos funcionários da segurança do local é a segurança do presidente.



Mesmo que os copos e garrafas sejam de plástico, os seguranças do local argumentam que é necessário evitar que qualquer objeto seja lançado. “Só podem entrar com garrafas e copos de plástico se estiverem abertas, sem os lacres e tampas”, enfatizou um dos seguranças.



A alternativa dos ambulantes vem sendo vender apenas na entrada do ambiente reservado para a população.