Seis candidatos assinam termo de compromisso contra corrupção

Luana Ferreira O Secretário Executivo do Marcco Carlos José lê o termo de compromisso para os candidatos.

Pelo termo de compromisso, o prefeito eleito deverá publicar num site, a exemplo do Governo Federal, todos os gastos e recebimentos do município, como receitas, convênios, contratos, licitações, remuneração de pessoal (inclusive aqueles com cargos comissionados), transferência de pagamentos, entre outros, em linguagem acessível e com atualização permanente.O Portal de Transparência do Município deve estar no ar até o dia 31 de dezembro de 2009. Segundo informações de membros da Marcco, essa seria uma iniciativa pioneira no país.Fátima Bezerra (“União por Natal”), Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”), Miguel Mossoró (PTC) e Wober Júnior (“É Melhor para Natal”) compareceram e assinaram o documento. Dário Barbosa (PSTU) chegou no fim da sessão, mas conseguiu assinar o termo. Pedro Quithé (PSL) e Micarla de Sousa (“Natal Melhor”) foram ausentes.O secretário Executivo da Marcco, Carlos José de Lima Cavalcante, lamentou as faltas. “Parece que não há interesse em disponibilizar as informações para o cidadão”, comentou. Todos foram convidados.