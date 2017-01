Trabalhadores dos Correios decidem continuar em greve Funcionários não estão satisfeitos com o plano de cargos e salários proposto pela empresa.

Representantes dos sindicatos dos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) decidiram, em assembléia no final da tarde de hoje(7), continuar em greve por tempo indeterminado.



De acordo com o diretor de Imprensa da Federação Nacional dos Trabalhadores da ECT (Fentec), Manoel Santana, os funcionários não estão satisfeitos com o plano de cargos e salários proposto pela empresa. “O Correio quer ter autonomia para demitir o trabalhador ,quando julgar que ele tem baixa produtividade, mas não explica para a gente quais seriam as características dessa baixa produtividade”, reclamou Santana, ao comentar as propostas da ECT.



Segundo o sindicalista, desde junho, a ECT reduziu o adicional de risco de 30% pago sobre o salário dos carteiros. Ele disse que outro problema é que o plano de cargos e salários proposto pela empresa extingue o título de carteiro, criando o agente de Correios, “um funcionário com mil e uma utilidades”.



Manoel Santana assegurou que, em nenhuma cidade do Brasil, os funcionários deixaram de manter o mínimo de 30% do quadro trabalhando. Ele informou que os sindicatos locais deverão fazer reuniões diárias para decidir os rumos da greve.