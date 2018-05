Contemporâneo aumenta a vantagem sobre o Facex Segundo números apurados após alguns resultados finais, pentacampeonato já pode ser dado como certo.

Baseado em números divulgados pela Codesp (Coordenadoria de Esporte do Estado), responsável pela organização dos Jogos Escolares, além de número obtidos junto a coordenadores de algumas escolas, a reportagem do portal Nominuto.com realizou a última atualização dos resultados, comprovando o aumento da vantagem do Colégio Contemporâneo, pentacampeão.



Já foram computados os pontos de classificação dos Jerns nas categorias de surf, body boarding, ciclismo, ginástica olímpica, nado sincronizado, futebol, futebol de mesa, pesca, maratona do conhecimento, mountain bike, natação, hipismo, squash, handebol de areia, xadrez, voleibol feminino, taekwondo, tênis de campo, e tênis de mesa.



* Classificação geral dos Jerns



Contemporâneo – 424

Facex – 312

CEI – 299

Henrique Castriciano – 287

Neves – 172

Marista – 170

Auxiliadora – 148

Salesiano – 93

CAP/HIPOCRATES - 54

O Mestre – 53

CDF – CENTRO – 45

CELM – PR - 41

Contemporâneo C. Verde - 41

Merie Jost - 39

CIC - 39

CEFET - 31

Alfredo Lira - 31

CDF – SUL - 28

EE Dinarte Mariz - 27

Aplicadas - 26

Sagrada Família - 26

Encanto - 25

Escola Doméstica - 24

Maristella - 23

Santo Agostinho - 22

Castro Alves - 18

EE Pe Raimundo – Água Nova - 17

EE J F Machado - 15

Executivo - 13

Atheneu -13

Impacto - 13



Informações do site da Codesp (www.educacao.rn.gob.br/codesp)