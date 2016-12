Lambança: PMs rendem policiais de Maurílio Pinto durante operação na zona Norte

Thyago Macedo Delegado Maurílio Pinto informou que caso será investigado pela Corregedoria.

“Eu tinha destacado uma equipe para investigar uns caras que tinham envolvimento com assaltos, furtos e roubo de carros. Quando foi ontem [quinta-feira], os policiais saíram em diligência para localizar os acusados Kieivison, “Cabeça” e Erivaldo “Surfista”. No entanto, durante o trabalho, eles tiveram uma surpresa”, disse Maurílio.De acordo com o delegado, a ação dos agentes começou às 20h. Por volta das 23h, os policiais civis já tinham prendido três homens e foram até a casa do quarto, o “Surfista”. “Lá, eles encontraram muito material de roubo, como placas, objetos e peças de carros roubados”, informou.Maurílio Pinto explicou que, no momento em que os agentes estavam na casa do acusado, uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local e abordou os colegas da Polícia Civil. “Os PMs alegaram que receberam uma denúncia de que uma casa havia sido invadida e pessoas estavam como reféns. Com isso, nossos agentes apresentaram suas identificações e disseram que estavam trabalhando para mim”, frisou.O subsecretário de Segurança afirmou que com a identificação, a guarnição foi embora. “Porém, minutos depois, seis guarnições chegaram ao local, cercaram a casa e mandaram os policiais civis se renderem e deitarem no chão. A partir daí, começou a confusão”.Segundo Maurílio Pinto, um dos agentes ligou imediatamente para ele e contou da situação. O delegado então entrou em contato com o subcomandante do Policiamento da Capital, coronel Araújo Silva, e o questionou sobre a ação dos PMs.“Coronel Araújo ligou para os policiais que estavam no local e perguntou o que estava acontecendo. Os PMs disseram que a primeira guarnição que tinha ido ao local consultou o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública e perguntou se alguma equipe da Polícia Civil realizava operação na zona Norte. O Ciosp informou que não e, por isso, as seis viaturas voltaram lá”.O delegado disse que mesmo com a informação fornecida pelo Ciosp, os policiais militares foram irresponsáveis. “Foi uma irresponsabilidade total. Esse caso vai ser apurado pela Corregedoria da Polícia”, informou.Além disso, o Comando do Policiamento da Capital da Polícia Militar informou que abriu um procedimento investigatório nesta sexta-feira (5), para averiguar se houve excessos por partes do PMs.Para o delegado Maurílio Pinto, a irresponsabilidade dos policiais militares não foi só em render os colegas. “Após a confusão na casa do assaltante, eu pedi que todos fossem para a Delegacia de Plantão da zona Norte. Depois que tudo foi resolvido, os agentes aqui da subsecretaria voltaram ao local e não encontram mais nenhum material de roubo”.O subsecretário explicou que várias placas de carros com queixa de roubo e peças estavam na casa do Erivaldo “Surfista”. No entanto, quando foram para a Delegacia de Plantão, a Polícia Militar não deixou nenhuma viatura tomando conta da residência.“Com isso, a casa ficou aberta e alguém entrou lá, levando tudo que incriminaria o assaltante. A única coisa que sobrou foi um carro roubado, que não conseguiram levar”, ressaltou Maurílio.