Associação de juízes federais condena "abuso" da PF durante a Operação Satiagraha

Por meio de nota, a Associação dos Juízes Federais (Ajufesp) de São Paulo e do Mato Grosso do Sul condenou nesta terça-feira (8) a conduta "de abuso" da Polícia Federal durante as prisões do banqueiro Daniel Dantas, do megainvestidor Naji Nahas e do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, na operação que recebeu o nome de Satiagraha.A associação criticou o fato de a imprensa ter sido avisada antecipadamente sobre a operação, exibindo, por exemplo, as imagens da prisão do ex-prefeito na televisão.Segundo a Ajufesp, a Polícia Federal "não pode adotar ou sequer permitir essa exposição pública, que violenta os direitos e garantias individuais dos cidadãos".Ao final da nota, o presidente da associação, Ricardo de Castro Nascimento, pede que o ministro da Justiça, Tarso Genro, e o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, apurem o vazamento de informações da operação e evitem que "tais ocorrências venham a se repetir no futuro".

* Fonte: Agência Brasil.