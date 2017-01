Wober Júnior espera apoio de Emílson Medeiros

Vlademir Alexandre Wober Júnior: "Espero o apoio de todo mundo".

Emílson Medeiros, que não disputará a reeleição, tinha a intenção de apoiar a candidatura de Kélps Lima a uma cadeira na Câmara Municipal. No entanto, o advogado desistiu da disputa devido à impossibilidade de que o PPS compusesse uma coligação na chapa proporcional com outros partidos que não apoiassem o nome de Wober.Como o PR – que estaria coligado ao PPS na chapa proporcional – estará apoiando Micarla de Sousa (PV) à Prefeitura, os candidatos do partido de Wober Júnior estarão juntos ao PSC, PSDB, PTdoB e PRTB na eleição.“Ainda não falei com Emílson Medeiros sobre isso. Eu espero o apoio de todo mundo e acho que ele tem condições de contribuir, mas tenho que respeitar a posição que ele decidir adotar”, explicou Wober Júnior.O vereador Emílson Medeiros está em viagem ao Rio de Janeiro e a reportagem do

não conseguiu entrar em contato com o parlamentar.

Vice

O candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Wober Júnior, Dudu Machado, está viajando para Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (7). O presidente municipal do PSDB terá um encontro com Roberto Prossi, coordenador estadual de políticas para a Juventude do estado, e participará do encontro nacional de jovens gestores.Ainda durante a viagem, Dudu Machado deverá ter um encontro com o governador de Minas Gerais, Aécio Neves.