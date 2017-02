Vasco goleia e sobe para a sétima posição Palmeiras e Cruzeiro tropeçam em jogos que contavam com três pontos.

Apresentando um futebol de bom nível, principalmente na segunda parte da partida, o Vasco foi bem superior em campo e goleou o Sport por 4 a 0, nesta quinta-feira (10), em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Morais, Pablo, Jean e Edmundo anotaram os gols cruzmaltinos.



Com a vitória, o Vasco subiu para 14 pontos, na sétima posição, e já começa a fiar de olho no G-4 da competição. O Grêmio, com 18, é o primeiro da lista. Já o Sport, estacionou nos 11, em 16º, muito ameaçado de entrar na zona de rebaixamento.



Na próxima rodada, os dois times estarão se digladiando em clássicos estaduais. O Vasco encara o Flamengo, neste domingo, às 18h10, no Maracanã. No mesmo dia e horário, o Sport pega o Náutico, nos Aflitos.



Antes de iniciar a partida, o presidente do Vasco, Roberto Dinamite, anunciou o novo vice de futebol: trata-se Manoel Fontes, conhecido como Neca. Manoel Moutinho, substituindo Pedro Valente, foi nomeado como vice-presidente médico.





Tiago, Wagner Diniz, Eduardo Luiz, Vitor e Pablo; Jonílson, Rodrigo Antônio (Vinícius) e Morais; Jean, Leandro Amaral e Edmundo (Beto).

Técnico: Antônio Lopes



Magrão, Diogo (Éverton), Igor, Durval e Dutra; Daniel Paulista, Sandro Goiano (Enílton), Fábio Gomes e Fumagalli (Júnior Maranhão); Luciano Henrique e Carlinhos Bala.

Técnico: Nelsinho Batista



Data: 10/07/2008 (Quinta-feira)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Antonio Hora Filho (SE)

Auxiliares: Cleriston Clay Barreto (SE) e Ivaney Alves de Lima (SE)





Palmeiras pára na retranca do Figueirense e não volta ao G-4



O Palmeiras até hoje á noite era a única equipe com 100% em casa no Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu superar a retranca montada pelo Figueirense, na noite desta quinta-feira (10), no estádio do Parque Antarctica, e empatou por 1 a 1.



Com o primeiro tropeço na cidade de São Paulo pelo Nacional, o clube alviverde desperdiçou a chance de voltar à zona de classificação para a Copa Libertadores da América: segue na quinta colocação, agora com 18 pontos, e está em desvantagem no saldo de gols em relação ao Cruzeiro e ao Grêmio.



Já o Figueirense continua invicto sob o comando de Paulo César Gusmão e reagindo na competição: foi a 13 pontos, na 11ª colocação.



PALMEIRAS 1 X 1 FIGUEIRENSE



Marcos, Fabinho Capixaba, Jeci, Gladstone e Jefferson; Pierre (Wendel, e depois Evandro), Léo Lima, Diego Souza e Valdivia; Lenny (Denílson) e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Wilson, Ânderson Luís, Bruno Aguiar, Asprilla e Leandro Soares; Diogo, Magal, Cleiton Xavier e Marquinho (Ricardinho); Tadeu (Rafael Coelho) e Edu Sales (Rodrigo Fabri)

Técnico: Paulo César Gusmão



Local: estádio do Parque Antarctica, em São Paulo

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR-Fifa)

Auxiliares: Roberto Braatz (Fifa) e Aparecido Donizetti Santana, ambos do PR





Cruzeiro arranca empate no final e se mantém no G-4



Com um gol aos 44min do segundo tempo, marcado por Jadílson, o Cruzeiro arrancou um empate diante do Ipatinga, por 2 a 2, no Vale do Aço, que o manteve no G-4 (grupo dos quatros que garantem vaga na Copa Libertadores) do Campeonato Brasileiro.



Emoção não faltou ao duelo entre dois clubes que mantêm uma relação rara fora das quatro linhas. Depois de um primeiro tempo morno, em que o Ipatinga saiu com a vitória parcial, por 1 a 0, o jogo esquentou na etapa final. O time do Vale do Aço fez 2 a 0, mas o Cruzeiro reagiu e chegou ao empate.



Depois de empatar com o São Paulo em casa e perder para o Sport em Recife, o Cruzeiro completou três jogos sem vencer na competição, mas se manteve no G-4, uma vez que o Palmeiras empatou com o Figueirense, e terminou a rodada em terceiro lugar, com 18 pontos.



Agora, o Cruzeiro buscará a reação na competição no clássico com o rival Atlético, domingo, no Mineirão. O rival, que não vence há quatro rodadas, também precisa se reabilitar na competição.

Para o Ipatinga, o empate teve sabor de derrota, uma vez que o time não conseguiu se desvencilhar da parte de baixo da tabela, terminando a rodada na penúltima colocação, com apenas sete pontos, à frente apenas do lanterna Fluminense.





Fred; Leandro Salino, Thiago Vieira (Henrique), Gian e Rodriguinho; Paulinho Dias, Augusto Recife, Xaves e Sandro (Márcio Gabriel); Marinho (Luciano Mandi) e Adeílson

Técnico: Ricardo Drubscky



Fábio; Marquinhos Paraná, Thiago Heleno, Espinoza e Jadílson; Fabrício, Charles (Bruno), Ramires e Wagner; Reinaldo e Weldon (Jajá)

Técnico: Adilson Batista



Data: 10/7/2008 - quinta-feira

Local: Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)

Árbitro: Alício Pena Júnior (MG/Fifa)

Assistentes: Márcio Eustáquio Santiago (MG) e Helberth Costa Andrade (MG)



