Pasta de esporte ainda sem secretário Desde o desligamento de Milguel Weber que a secretaria de esporte aguarda nome do substituto.

A pasta de esporte ainda vai esperar alguns dias para ser preenchida. Pelo menos até o retorno da governadora Vilma Maria de Faria. A situação incomoda aos desportistas, pois a Secretaria de Esporte está sem comando desde a saída do jornalista Miguel Weber, já que o secretário adjunto, João Henrique Lins Bahia, também se desligou do governo. A falta de substituto já tem pelo menos 20 dias.



Durante o período de especulações, isso durante a semana da mini-reforma do governo, alguns nomes chegaram a ser citados para ocupar o cargo. O mais comentado, quase dado como certo foi o da ex-atleta Maria Magnólia Figueiredo, chegando a ser citado também o atual presidente da Federação Norte-rio-grandense de Futebol, José Vanildo da Silva.



A falta de anúncio, segundo fontes ligadas ao governo, se dá pelo fato da resistência notada com a divulgação dos prováveis candidatos ao cargo. Os nomes citados não teriam tido boa aceitação entre seus pares. Tanto Magnólia ou mais ainda José Vanildo não teriam sido nomes bem aceitos, e considerados com perfil ideal do secretário.



Criada no segundo mandato da governadora Vilma Maria de Faria, a Secretaria Especial de Esporte e Lazer, na verdade, nunca teve uma atuação muito efetiva. Os problemas do desporto potiguar contionuaram praticamente os mesmos, não chegando a ser divulgada uma proposta, nem foram definidas as políticas principalmente para atender ao sempre tão carente esporte amador do estado.



A fraca atuação da gestão que se encerrou precocemente cria uma expectativa ainda maior com relação ao próximo secretário, ficando a cobrança para que se acabe, principalmente a mendincância que tem marcado a árdua batalha de ser presidente de federação, treinador de equipes amadoras e, claro, atleta no estado.