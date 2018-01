Juristas ensaiam reforma da Constituição

Ninguém sabe quando ocorrerá a tão comentada reforma constitucional. Mas que falam, ah isso falam! Os juristas, que têm o seu trabalho pautado pela Carta Magna aguardam o momento com ansiedade, e se preparam para o dia em que vão iniciar a mudança.Neste ano em que se completam duas décadas de sua promulgação, pelos quatro cantos do país há quem relembre o assunto. Ainda pouco conhecida da população, o que é lamentável, a Constituição Brasileira já necessita de alterações. Por que, tão cedo?Há uma explicação para isso, pelo menos a unânime, seja entre políticos ou até mesmo nos livros de História - quem não faltou às aulas dessa matéria, certamente sabe que a nossa Constituição foi elaborada em um momento pré-eleitoral - porém, isso só não explica tantos excessos que carrega em seu conteúdo.A passagem do regime ditatorial para o democrático deixou marcas na Carta Magna. As pessoas tinham a necessidade de colocar todos os direitos e garantias que pudesse no papel. Era preciso oficializar. Mas isso todo mundo já sabe. Portanto, a hora agora é de conseguir realizar a reforma.Em vários estados, com mais visibilidade no Distrito Federal, organizações não-governamentais, sindicatos, os próprios parlamentares e representantes do Poder Judiciário se mobilizam para o acontecimento, que volto a repetir: não se sabe quando se concretizará.No Rio Grande do Norte, a Ordem dos Advogados do Brasil faz sua parte. Entre os dias 11 e 15 de novembro, a entidade promoverá, em Natal, a Conferência Nacional dos Advogados e não poderia ser mais oportuno. O tema do evento este ano será "20 Anos da Constituição - avanços e retrocessos"."Iremos promover um debate e chegar a um consenso se a Constituição merece uma avaliação, e que avaliação seria essa", comenta o presidente da OAB-RN, Paulo Teixeira.Bem, que a reforma é necessária, isso é evidente, a questão é: o que priorizar? Naquela época os ânimos conduziram o processo, e agora?"Se hoje nós formos enfrentar uma reforma na Constituição, claro e evidente que ela será mais enxuta. Temos uma necessidade, que não é a mesma do passado, claro", compara. "A gente vai discutir com a classe jurídica para que possamos ter um norte e fazer uma construção em termos de princípios constitucionais".Extensa, enxuta, clara ou complicada? Alguma vez você já parou e se dedicou a ler a Carta Magna mesmo que tenha sido apenas os primeiros artigos? Caso a resposta seja positiva, certamente deve estar pensando que o texto poderia ser mais acessível. Talvez assim as pessoas se interessassem mais em conhecê-la.Ora, e por que não? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Carlos Ayres Britto, por exemplo, já defende o fim do juridiquês, e segundo ele, este será o maior desafio dos juristas, "tornar a linguagem jurídica clara de objetiva". Então por que não começar pela Constituição?Paulo Roberto Teixeira parece concordar com a tese, ou pelo menos sinaliza colocá-la em discussão. "O que a gente poderia pensar em fazer? Uma Constituição voltada para os juristas? Acho que não, pois aí seria eminentemente técnica".Mas perto dos outros critérios de avaliação este fica em segundo plano. A defesa das garantias é eminente."Existem graves violações à Constituição" denuncia o representante dos advogados. "Por exemplo, essa questão da escuta telefônica vai contra uma garantia constitucional que é o sigilo, a sua privacidade e que vem sendo publicamente desrespeitado", resgata os atuais escândalos relacionados a casos de grampos telefônicos."As pessoas hoje têm a sua vida privada invadida sem sequer ter uma ordem judicial. Isso é você afrontar, literalmente, a Constituição e estabelecer no Brasil o Estado policialesco, ou seja, não se cumpre a norma judicial e quem determina essa situação é a polícia, os órgãos de investigação". Onde está o erro? A avaliação dirá. Mas quando? Reivindiquemos.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 26 - 20 a 26 de setembro de 2008)