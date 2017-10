Eterno vinil na coleção

Fotos: Vlademir Alexndre O novo culto ao vinil está por toda parte.

Embora a maioria dos LPs conte com preço bem mais baixo que seus equivalentes em CDs, o mundo dos vinis também conta com seus membros ilustres.

"Surpreendentemente, o mercado está muito bom. Tem havido muita procura, não só pelos discos, mas também pelo equipamento", constata Antônio Carlos, da loja Discomania, única em Natal especializada na troca e venda de discos de vinil. Com 15 anos de experiência no mercado e dono de um acervo particular composto por mais de 2 mil LPs, o lojista observa com otimismo essa renovação de interesse do público. "O CD já está no fim e creio que não vá muito longe.E a indústria já está percebendo isso", analisa. "Acredito que isso seja conseqüência da pirataria que, aliás, foi um vacilo da indústria", completa, lembrando que na época do vinil a duplicação de discos era praticamente inexistente, sendo relegada apenas às clássicas e hoje praticamente extintas fitas K7.Para acelerar ainda mais o desaparecimento definitivo do CD, há quem afirme categoricamente que o som do vinil é superior ao formato do disco digital. Embora seja parcialmente verdade, a máxima não se aplica a todos os casos. Existem sim exceções à regra, que devem ser examinadas com cuidado. "Existem discos de vinil que superam as versões em CDs, mas não todos", pontua Antônio Carlos. Para o velho colecionador, no entanto, a principal vitória do LP sobre o CD está no registro histórico que o primeiro representa. "Os vinis são remanescentes históricos de uma época em que a música realmente importava. Na década de 70, por exemplo, havia uma relação próxima com as artes gráficas nas capas dos discos. Então, havia o hábito de procurar, às vezes por vários meses, detalhes escondidos nas capas. O CD acabou com isso", afirma.O novo culto ao vinil, segundo o lojista, está por toda parte. Sempre viajando em busca de discos, Antônio Carlos vem notando uma valorização cada vez maior do formato por parte dos lojistas e consumidores de cidades como Recife, São Paulo e Rio de Janeiro."A maioria do pessoal que compra ainda são os saudosistas, gente que viveu mesmo a época do vinil. Mas também vem aparecendo muitos jovens", analisa. Um deles é João Paulo Henrique, de 28 anos. Fã de blues e rock, João Paulo conta que passou a adquirir vinis no final do ano passado, quando notou que não conseguia encontrar em CD boa parte dos títulos que desejava.A possibilidade de incrementar a coleção, somada ao preço bem menos salgado dos discos de vinil quase fez com que o colecionador abandonasse de vez o formato digital. "Estou quase virando um desses radicais que detesta CD", admite, bem humorado, exibindo uma sacola cheia de disquinhos cromados que levou para trocar por vinis.Outro benefício que João Paulo credita à sua mudança para os vinis foi o aumento de seus conhecimentos musicais. "Nessa procura por discos, acabei conhecendo muita coisa. Se por acaso encontro um disco de uma banda que não conheço ou que só ouvi falar, aproveito para ouvir. Se gostar, levo pra casa", conta, dizendo que nesse processo já levou para casa vários álbuns de rock progressivo e descobriu que o AC/DC não "era a sua praia".O relato de João Paulo remete a uma parte essencial da vida do colecionador de vinis: o garimpo. Vasculhar o acervo de uma loja na esperança de ser surpreendido por aquele disco que há muito vinha procurando ou simplesmente poder jogar conversa fora com outros colecionadores é um prazer hoje em dia quase exclusivo dos colecionadores de vinil, já que as lojas de CDs sumiram do mapa. "Aqui é antes de tudo um ponto de encontro. Depois que passei a colecionar discos de vinil conheci muita gente com conhecimento não só na área musical".Um dos discos mais procurados do Brasil e também do mundo é o mítico álbum duplo Paêbirú, clássico da psicodelia nacional fruto da parceria entre Zé Ramalho e Lula Cortês.Editado originalmente em 1975 pela gravadora pernambucana Rozemblit, o disco teve sua primeira tiragem perdida devido a uma enchente do rio Capibaripe às margens do qual ficava a sede da gravadora. Reza a lenda que somente mil cópias foram resgatadas. Uma delas já passou pelas mãos de Antônio Carlos, que vendeu a bolacha pela bagatela de R$ 600. "Achei o preço justo, mas depois descobri que o camarada que comprou a mim revendeu o disco por quase R$ 3 mil", conta.Outras raridades que já passaram pelas prateleiras da Discomania foram Louco por Você, primeiro disco de Roberto Carlos, lançado em 1961 e hoje "renegado" pelo autor, e Não Fale com Paredes, único álbum da banda de rock progressivo Módulo 1000. No hall de discos mais procurados do Brasil constam ainda os dois volumes da série Racional, de Tim Maia, o único álbum dos pernambucanos Ave Sangria e o disco Por Favor, sucesso dos gaúchos do Liverpool.

* Matéria publicada no Jornal Nasemana (edição 23 - 30 de agosto a 5 de setembro de 2008)