Jovem é preso ao tentar furtar em casa de policial Luis Jorge foi preso no quintal da residência de um agente da Polícia Civil que trabalha na delegacia de Plantão da zona Norte.

A delegacia de Plantão da zona Norte registrou ainda na madrugada deste domingo (14) uma tentativa de furto. Luis Jorge da Silva Junior, de 23 anos, foi preso no quintal da casa de um policial que trabalha na própria delegacia de Plantão.



O acusado pulou o muro da residência, na rua Alvorada, no Igapó, e recolheu alguns objetos que estavam no local. Luis Jorge ainda tentou forçar a porta para entrar, mas a mulher do policial estava em casa e ligou para ele.



“Justamente no momento em que eu estava atendendo a uma ocorrência do acidente de moto, minha esposa ligou assustada dizendo que havia uma pessoa no quintal. Nós fomos até lá e conseguimos prender o acusado. Ele não estava armado, mas, já havia recolhido o material que iria levar”, explicou o agente da Polícia Civil Ubiratan.