Banda Alfredo & os Caras divulga DVD

Karla Larissa

Com um total de 16 músicas, o grupo formado na cidade de Mossoró e que existe a cerca de dois anos, trata no DVD de temas variados como a liberdade, vida e amor, com um toque de regionalismo. Ex-integrante da banda Garagem 31, Alfredo explicou a concepção do DVD. “Não queria ficar preso a um grupo, um rótulo. Aconteceu que eu abri mão da banda para um projeto mais ‘light’”, disse.O músico explicou que o projeto surgiu com a antiga banda, mas foi finalizado somente com o novo grupo. A banda vem participando de shows como Rock Grande do Norte, evento escolhido para a gravação da parte “mais pesada” do DVD. Além das apresentações, a banda integrou a coletânea “O Som da Cidade” dividida em dois volumes, produzido “para movimentar a cena” no interior.Para a concepção do DVD misto, o vocalista disse que o repertório teve de ser apresentado em duas etapas. A idéia era executar o setlist com as 16 músicas ao vivo. Com o tempo escasso, uma segunda apresentação foi gravada, desta feita para a registrar a versão desplugada do grupo, contendo também oito músicas.Ainda em fase de divulgação, o grupo planeja shows em Natal para novembro e a veiculação do material com produtores da Paraíba e Pernambuco. A gravações foram feitas entre novembro de 2006 e junho de 2007 no Oba Show e Bate Papo, ambos em Mossoró.O show de lançamento será no dia 16 de outubro, no Teatro Lauro Monte Filho, em Mossoró, à partir das 20h. O DVD com 16 músicas está sendo vendido por R$ 10.

Ficha Técnica

Direção executiva

: Alfredo Neto

Direção artística

: Franzé Oliveira

Vídeo:

Vídeo.com (elétrico) e Flex Vídeo (acústico)

Músicos (elétrico)

: Amilton fonseca, Sandro Lima, Beto Luís, Gitterlan Ferreira e Osman Carlos.

Músicos (acústico):

Cléber Dimarzzio, Paulinho Martins, Gideão Lima, Gitterlan Ferreira e Dudé Nascimento.

Participações especiais:

Fábio Monteiro, Samuel Jales, Alcivan Santos, Berg Dauzacker e Tony Nascimento.