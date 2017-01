Mesmo com relato de árbitro em súmula, Souza mostra confiança João Fernando da Silva relata a atitude do meia após o término do jogo contra o Juventude.

“(...) por invadir o campo de jogo a partir do seu reservado até chegar com a mesma velocidade do seu deslocamento, saltando sobre atingindo meu peito com os seus cotovelos, imediatamente foi afastado pelo policiamento. Informo que o referido atleta foi substituído aos 72 minutos de jogo. Este fato foi registrado em Boletim de Ocorrência nº 1948237”. Este foi o relato do árbitro catarinense João Fernando da Silva relata a atitude do meia Souza após o término do jogo contra o Juventude.



Na reapresentação do time alvirrubro nesta segunda-feira (8), Souza disse que “nada justifica a atitude, mas não dá para explicar”. O meia se mostrou arrependido com a atitude do jogo contra o Juventude. Ele atribuiu o gesto contra o árbitro aos possíveis erros cometidos durante a partida.



Com relação ao julgamento pelo STJD, Souza disse que está tranqüilo. “Confio no meu histórico e não foi uma agressão forte”, comentou. O atleta vai cumprir suspensão automática no jogo contra o Fortaleza, na terça-feira (8). Contudo, ele demonstrou confiança em jogar o clássico-rei contra o ABC e depois enfrentar o Marília.



"Quero pensar antes no jogo de amanhã contra o Fortaleza, pois mesmo não jogando estarei ao lado dos meus companheiros, no estádio e no vestiário, é preciso que a gente não perca o foco e ganhe essa partida. Depois sim, vou pensar no ABC, e quando chegar a hora, aí sim, pensar no julgamento", disse o craque.



Souza ainda fez questão absoluta de pedir desculpas aos torcedores, e principalmente às crianças. "Foi um erro, cometi um ato muito mais movido pela emoção, pela revolta daquele momento. Todo mundo sabe da minha índole, e sou avesso a qualquer tipo de violência, por isso quero repetir meu pedidos de desculpas, e principalmente às crianças, que gostam de mim, pois sei que dei um péssimo exemplo", finalizou o craque.