Nova edição da festa Coleta Seletiva é neste sábado

A festa Coleta Seletiva tem nova edição neste sábado (26). O evento será realizado a partir das 22h, no Castelo Pub, na Rota do Sol.Entre as atrações, estão a banda potiguar de blues Mad Dogs, a MPB de Geraldo Carvalho e a dança tribal da Cia. Xamã Tribal. Cerca do Macaco e os Nativos da Ilha e o DJ Papel também se apresentam no local.Além dessas atrações, a programação da festa Coletiva Seletiva traz performances, intervenções surpresas, exibições de vídeos, lounge, feira alternativa e brechó.

2º Coletiva Seletiva

Sábado - 26/07Horário: A partir das 22hCom: Mad Dogs; Cia. Xamã Tribal; Cerca do Macaco e os Nativos da Ilha; Geraldo Carvalho; DJ Papel;Local: Castelo Pub Bar - Rota do Sol, Ponta Negra (em frente ao Frasqueirão)Ingresso: R$ 5