Últimos dias de inscrições para o Concurso Um Olhar Sobre a Cultura Popular Nordestina

Encerram-se no próximo dia 14 de julho as inscrições para o Concurso Fotográfico

Um Olhar Sobre a Cultura Popular Nordestina

, projeto que faz parte do Programa BNB de Cultura 2008.O concurso objetiva incentivar a arte da fotografia e estimular o surgimento de novos talentos, sensibilizando e despertando um novo olhar sobre a cultura popular do Nordeste.O principal requisito para participar do concurso é o interesse em fotografar o lugar em que mora, como forma de valorizar a cultura popular e as tradições regionais.As fotografias inscritas deverão retratar aspectos da cultura popular do Nordeste como história, costumes, danças, gente, artesanato, lugares, entre outros.Para se inscrever no concurso, os participantes devem enviar até três fotografias, medindo 20x30 cm, em papel fotográfico fosco para o seguinte endereço: Concurso Fotográfico Um Olhar sobre a Cultura Popular Nordestina – Caixa Postal 1653, CEP: 59078-970 – Natal/RN.Para as inscrições, será levada em conta a data do carimbo postal dos Correios, por carta registrada. Não serão aceitas fotografias no formato digital, enviadas por CD ou outro dispositivo de armazenamento similar.As fotografias deverão ser enviadas, obrigatoriamente, com etiquetas, informando nome do fotógrafo, local, data e título da foto, preenchidas e coladas no verso das mesmas.A premiação para as 10 melhores fotografias selecionadas totaliza R$ 3.900,00. Além do prêmio em dinheiro, as fotografias serão contempladas com uma Mostra Virtual, no site do concursom e uma Mostra Itinerante, que percorrerá os Centros Culturais do BNB (Fortaleza/CE, Cariri/CE e Souza/PB).Além disso, as imagens selecionadas serão distribuídas de forma gratuita através de cartões postais especiais.O concurso é promovido pela Caminhos Comunicação & Cultura. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (84) 9977-6464 (Alexandre Santos) e (84) 9138-7111 (Dayana Oliveira).O edital completo do concurso está disponível no site www.olharcultural.com.