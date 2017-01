Pedro Quithé, candidato a prefeito pelo PSL, confirma previsão de gastos de campanha

Divulgação Pedro Ostiano (PSL) confirma previsão de gastos de campanha de R$10 milhões.

“Nós devemos primar pela lisura das campanhas e eu sou contra o caixa dois” – declara o candidato a prefeito de Natal, Pedro Quithé Ostiano (PSL), justificando o porquê de possuir, registrada, a maior quantia a ser usada na promoção de sua candidatura, em comparação aos outros concorrentes. De acordo com o TRE, a previsão dos gastos de Ostiano chega a R$10 milhões.No balanço divulgado nesta quinta-feira pela Justiça Eleitoral, o orçamento de campanha de Pedro Ostiano é maior do que a quantia de todos os outros candidatos juntos, que daria em torno de R$ 7,4 milhões.Pelo documento, a deputada estadual Micarla de Sousa (PV), deverá gastar R$ 3,98 milhões. A deputada federal, Fátima Bezerra (PT) estima gastos na ordem de R$2,5 milhões. Wober Júnior (PPS) R$ 800 mil. O militar aposentado Miguel Mossoró declarou que pode gastar até R$ 80 mil na sua campanha. Já o sindicalista Sandro Pimentel (PSOL) R$ 50 mil. O professor Dário Barbosa (PSTU) R$ 30 mil.A explicação do candidato é de que se trata apenas de uma previsão – “podemos gastar apenas R$ 100 mil, mas o que não vamos fazer é omitir a verdade”, disse Ostiano se referindo aos baixos valores informados pelas outras candidaturas.