Royalties de petróleo rendem R$ 208 mi ao RN

Os royalties pagos pela Petrobras pela atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural na Bacia Potiguar já renderam, de janeiro a julho deste ano, R$ 208,77 milhões ao Rio Grande do Norte.Desse montante, R$ 119,95 milhões foram destinados ao Governo do Estado e R$ 88,81 milhões a 93 municípios. No mesmo período do ano passado, o repasse foi de R$ 157,14 para o RN.O repasse de julho foi de R$ 33,53 milhões, sendo R$ 19,19 milhões destinados ao Rio Grande do Norte e R$ 14,33 milhões aos municípios. Se comparado ao mesmo período do ano passado, ocorreu um aumento de 44%, quando foram pagos R$ 23,28 milhões.Neste mês, Mossoró continua na liderança no recebimento dos royalties no Estado, com o repasse de R$ 2,34 milhões.Guamaré ficou em segundo lugar, com R$ 2,11 milhões, seguido de Macau com R$ 2,07 milhões. Areia Branca ficou na quarta posição com R$ 1,02 milhões.Os municípios de Goianinha, Ielmo Marinho e Macaíba receberam o montante de R$ 670,53 mil, cada, por disporem de instalações de medição e transferência de petróleo e/ou gás. Outros nove municípios receberam valores superiores a R$ 200 mil.Todos os dados são públicos e divulgados pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies (ANP), por meio do portal www.anp.gov.br Fonte: Assessoria de Imprensa da Petrobras.