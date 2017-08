Brasileira Lucimara da Silva quebra recorde de 25 anos no Heptatlo Atleta brasileira não gostou de seus resultados em, Pequim, mas promete melhorar no futuro.

Lucimara da Silva estava determinada a fazer bonito na última prova do heptatlo dos Jogos Olímpicos Pequim 2008, os 800 metros, neste sábado, 16 de agosto. Largou em terceiro no Estádio Nacional de Pequim, o Ninho de Pássaro, foi ultrapassada pouco depois da primeira volta (400 m) por Aiga Grabuste, da Letônia, mas recuperou a terceira posição e ainda deu um sprint no fim para garantir: "Quando chegou a hora dos 800 m, resolvi dar meu máximo. Fui guerreira, foi muita superação mesmo", disse, exausta, logo após a prova.



Com os 876 pontos conquistados nos 800 m, Lucimara chegou a 6.076 pontos, quebrando o recorde sul-americano de 6.017 Conceição Jeremias, estabelecido nos Jogos Pan-americanos de Caracas 1983, na Venezuela: "Estes 800 metros me deram o recorde sul-americano, graças a Deus. Ainda não caiu a ficha do que isso significa. Estou muito cansada, é só o que tenho a dizer".



A atleta do heptatlo é crítica em relação aos seus resultados nos Jogos Olímpicos Pequim 2008: "Não fui bem em nenhuma prova aqui. Tenho muito o que aprender ainda", reclama. Na verdade, a atleta foi bem em pelo menos quatro provas: além dos 800 m, ela pontuou bem no salto em altura (ficou em sexto entre as 43 competidoras), 100 m e salto em distância (11º geral nas duas provas). Nos 200 m, ficou em 17º; no dardo, 27º. Seu pior resultado foi mesmo o lançamento de peso, 38º entre 43.



Nada que incomode a nova recordista sul-americana. Otimista, ela prevê bons dias para o heptatlo brasileiro: "Sou nova, tenho só 23 anos. Nos próximos Jogos Olímpicos, quero chegar tinindo, vou estar batalhando pelo pódio", resume.





Assessoria de Imprensa do COB