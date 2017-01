Nominuto e Instituto Consult fazem pesquisa eleitoral em Parnamirim

Portal Nominuto.com faz parceria com Instituto Consult.

Depois de Natal, agora o Portal de Notíciase o Instituto de pesquisa Consult, divulgarão um quadro do processo eleitoral em Parnamim. Na cidade, a eleição é disputada por três candidatos: Gilson Moura (PV), Maurício Marques (PDT) e Tita Holanda (PSOL).“Esta parceria será estendida para vários outros municípios do estado”- ressalta o diretor do Consult, Paulo de Tarso Teixeira, que não quis dar mais detalhes, pois qualquer informação pode interferir na análise dos candidatos, uma vez que sabendo que estão em avaliação podem intensificar suas atividades, o que comprometeria o resultado do estudo.A pesquisa Nominuto.com/Consult será publicada no dia 19 de julho.Em maio de 2008, o Portal Nominuto/Consult publicaram uma pesquisa mostrando a preferência do eleitor natalense. Na época, foi o primeiro estudo feito após a aliança entre o senador Garibaldi Filho (PMDB) e a governadora Wilma de Faria (PSB).A pesquisa ouviu 1.200 eleitores de 53 localidades das quatro zonas administrativas de Natal, entre os dias 11 e 13 de maio.