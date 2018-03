Heloisa Helena é vereadora mais votada em Maceió

A ex-senadora alagoana Heloisa Helena, candidata à Presidência da República nas eleições de 2006 pelo PSOL, foi a vereadora mais votada em Maceió. Heloisa Helena obteve 29.516 votos, equivalentes a uma fatia de 7,4% de todos os votos válidos.Com a votação ela garantiu também uma vaga para o colega de partido Ricardo Barbosa, que recebeu apenas 453 votos (0,11%). Já o candidato do PSOL à prefeitura da capital, Mário Agra, conquistou apenas 5.906 votos (1,5%).Heloisa Helena já foi vice-prefeita de Maceió, deputada estadual e senadora, sempre pelo PT. Foi expulsa do partido em 2003 por votar contra a Reforma da Previdência, contrariando orientação do partido. Com outros dissidentes do PT, fundou o PSOL.Nas eleições presidenciais, conquistou 6,5 milhões de votos pela coligação Frente de Esquerda, formada pelos partidos PSOL, PSTU e PCB.

* Fonte: Agência Brasil.