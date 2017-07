Alecrim completa 93 anos A homenagem do professor José Normando Bezerra.

A cidade está em festa. Ou seria o Alecrim está em festa. Natal e principalmente o bairro do Alecrim está em festa.



Hoje festejamos 93 anos de história e tradição do clube mais menos odiado do Rio Grande do Norte. E, claro, aquele que, em ação, dentro das quatro linhas, sempre conta com a maior torcida do estado.



Essa equação nem precisamos repetir. Mas abcdista vira alecrinense e americano também, por isso que é a maior torcida.



Nesse dia especial quero homenagear o Alecrim e, claro, agradecer ao Alecrim por existir. Não fosse o time verde eu não teria lembranças tão maravilhosas de minha época de jogador profissional.



Não fosse o Alecrim eu não teria lembranças tão emocionantes, gratificantes, e de uma grandeza que, bem sei, não mereço.



Alecrim, eu sempre vou ter um lugarzinho reservado para você no meu coração. E como forma de te homenagear meu Verdão, reproduzo na editoria de esportes do portal nominuto.com e no meu blog esse texte belíssimo do professor José Normando Bezerra.



Sim, amanhã tem o Baile Verde-e-Branco na AABB. Liguem para Orlandinho - 9982-3067, ainda dá tempo de fazer a reservas para o festaço com a Banda Anos 60.





ALECRIM – 93 ANOS



O calendário nos traz de volta o mês de agosto. Neste mês destacam-se várias efemérides,dentre elas: as olimpíadas de Pequim, dia da fundação do Estado do Rio Grande do Norte, dia do Folclore,dia dos Pais, da Assunção de Nossa Senhora, do Garçon, do enfermeiro, do Advogado, do Estudante, do Padre, do Soldado, o dia Nacional da Saúde, dia do Canhoto, da Consciência Nacional do Controle da Poluição Industrial, dia dos Solteiros, dia da Infância, dia Nacional de Combate ao Fumo e data natalícia de vários clubes de futebol do Brasil: Botafogo, Palmeiras, Vasco da Gama, Portuguesa, Ponte Preta, Brasiliense, Rio Branco de São Paulo, América de Sergipe, Piauí esporte Clube e, principalmente, do nosso querido Alecrim FC, o bem amado natalense, o Verdão Maravilha.



Este é o único clube norteriograndense fundado no mês de criação do nosso Estado, sendo também o que tem as cores da bandeira do RN e o nome de um importante bairro da cidade do Natal, por isso é o clube mais autêntico e simpático do Estado. Por estas e outras é que neste 15 de agosto sua fiel torcida comemora entusiasticamente até porque neste ano relembramos os 40 anos do campeonato invicto de 68 e a participação de Mané Garrincha jogando uma partida pelo clube Esmeraldino.



Hoje o RN amanheceu com um cheirinho de Alecrim como canta Chico Buarque, com os torcedores alviverdes agradecendo a Deus, pois como diz o fado português: “Foi Deus quem fez poeta o Rouxinol e pôs no campo o Alecrim.” Portanto alecrinenses neste dia de festa dêem as mãos e cantem em uníssono com o Rei Roberto Carlos:” Te quero bem, te quero bem, felicidades, paz, saúde, meus parabéns.”



José Normando Bezerra

Relações públicas da FERA