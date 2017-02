Cineclube exibe Um Dia Muito Especial neste domingo (13)

Neste domingo (13), às 17h, o Cineclube Natal, em parceria com o Teatro de Cultura Popular, apresenta um dos filmes mais tocantes do cineasta Ettore Scola: Um Dia Muito Especial, de 1977.A estória se passa em Roma, no dia 6 de maio de 1938. Benito Mussolini e Adolf Hitler se encontram para selar a união política que, no ano seguinte, levaria o mundo à 2ª Guerra Mundial.Praticamente toda a população vai ver este acontecimento, inclusive o marido fascista de Antonietta (Sophia Loren), uma solitária dona-de-casa que conhece acidentalmente Gabrielle (Marcello Mastroianni), seu vizinho, quando seu pássaro de estimação foge e ela o encontra pousado na janela do vizinho.Antonietta nunca falara com Gabrielle, que tinha sido demitido recentemente da rádio onde trabalhava por ser homossexual. Ela, por sua vez, era uma esposa infeliz e insegura pelo fato de não ter uma formação profissional. Gradativamente os dois desenvolvem um tipo muito especial de amizade.A entrada custa R$ 2,00 (dois reais) para os não sócios, sendo que membros da ADURN não pagam.

Cineclube Natal: Uma Dia Muito Especial

Domingo (13/07)Local: Teatro de Cultura Popular da FJA - Rua Jundiaí, 641, Tirol.Horário: 17hEntrada: R$ 2 (sócios do Cineclube e afiliados a ADURN não pagam)