Potiguar de Mossoró tenta vitória contra o Campinense (PB) O time luta pelo primeiro resultado positivo na competição. A segunda rodada tem início às 20h30.

Após o empate contra o Central de Caruraru, no Estádio Luiz Lacerda, no domingo (6), pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Potiguar de Mossoró tenta nesta terça-feira (9) a sua primeira vitória, jogando contra o Campinense, que chega embalado após a vitória contra o Santa Cruz por 2 a 1.



Para o desafio de logo mais, o técnico Milluir Macedo escalou o lateral esquerdo Bigu, que jogou pelo São Gonçalo, para o lugar de Everaldo. O treinador poderá contar ainda com o goleiro Paulo Renato e o atacante Marcelo Dias, todos com a situação regularizada.



O Potiguar entra em campo com Mondragon, André Borges, Paulão, Lúcio e Bigu; Aroldo, Adriano, Everton, Max ; Diogo e Paulo Rangel. O Santa Cruz atua com Pantera, Fábio, Jádson, Ricardo Oliveira e Evaldo Bahia; Charles Wagner, Marquinhos Mossoró, Jean Alisson e Washington; Paulinho Marília e Wanderlei.



O jogo será realizado no Estádio Nogueirão, em Mossoró às 20h30.