Letônia supera o Brasil no basquete feminino A seleção perdeu a terceira partida consecutiva na competição e tenta a classificação nos próximos dois jogos.

Apesar de começar bem a partida e ganhar com uma larga vantagem de 23 a 14 no primeiro quarto, a seleção brasileira feminina de basquete não conseguiu resistir a seleção da Letônia. O Brasil perdeu rendimento ao longo da partida e foi derrotado nesta quarta-feira (13) por 79 a 78.



O Brasil foi superado no segundo quarto com o placar de 17 a 13, perdendo o terceiro e quarto quartos por 26 a 13 e 17 a 11, respectivamente. No final da partida, o time brasileiro chegou a ficar à frente do placar por duas oportunidades, mas faltando sete segundos para o apito final, a Letônia consegui uma boa jogada pelo meio e deu números finais a partida.