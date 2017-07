ABC/UnP/Art&C defende invencibilidade no Estadual Equipe joga hoje contra Kalsibem de São Gonçalo do Amarante.

Campeão do primeiro turno e líder da segunda fase, o ABC/UnP/Art&C defende também a invencibilidade no Campeonato Norte-rio-grandense de Futsal. O desafio é contra o time da Kalsibem de São Gonçalo, hoje à noite (14), no ginásio Jorge Tavares, em Nova Parnamirim, válido pela quinta rodada do segundo turno. O técnico Marcos Severino já definiu a equipe.



Sem poder contar com Deivinho, lesionado, e Paulo Evandro, suspenso, Marquinhos definiu o time com Matheus, Preto, Walber, Anderson e Betinho, os demais relacionados são Ricardo, Isac, Kelson, Dedé, Maycon, Chapinha e Antônio Carlos. O ABC/UnP/Art&C lidera a fase com 10 pontos, em quatro jogos. A partida de hoje à noite marcará a estréia de Marcos Severino no comando interino do Mais Querido, nesta temporada.



Segundo o preparador físico, a meta é dar continuidade ao trab alho de Rogério Mancini e conquistar o tetracampeonato estadual. ``Vamos trabalhar para dar seguimento que já vinha sendo feito por Mancini e focar nossas forças na conquista do título de forma invicta´´, disse Marquinhos. O próximo desafio alvinegro será no dia 19, contra a seleção de Fernando Pedroza, em Nova Parnamirim.



Assessoria de imprensa