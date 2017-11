Cabo Telecom conquista penta no futevôlei e tetra no xadrez As disputas pelos Jogos do Sesi se realizaram no último final de semana.

A dupla Almerindo Neto e Audivam Carlos, atletas da Cabo Telecom conquistou o pentacampeonato de futevôlei nos Jogos do Sesi. A competição ocorreu no último sábado (06/09). A dupla confirmou o favoritismo na modalidade com uma vitória arrasadora sobre a equipe da Cosern.



No xadrez o resultado não foi diferente. A empresa conquistou o tetracampeonato com a atuação invicta do colaborador Kligw Fernandes. Foram cinco vitórias consecutivas. Na disputa por equipes, também no xadrez, a Cabo também ficou na frente conquistando o tricampeonato com os colaboradores Cleber Daniel, José Libério, Kligw Fernandes e Ricardo de Barros.



A empresa permanece na competição por medalhas no Futsal, Natação, Queimada, Minigolf, Damas, Judô e Futebol de areia.



Assessoria de imprensa