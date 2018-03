José Agripino: será que ele vem?

Júlio Pinheiro Agripino: "Esta aliança foi feita para me derrotar".

A união dos principais líderes da política potiguar não foi o suficiente para derrotar a borboleta que abocanhou a Prefeitura de Natal no 1° turno. Mas por trás da popularidade de Micarla existe uma outra liderança – que para alguns estava esquecida – e para outros, inclusive para ele mesmo “nunca morreu”. José Agripino saiu fortalecido da eleição. As duas principais cidades do estado ganharam com o seu apoio.A candidatura para o senado em 2010, já é certa. Será o principal projeto do DEM, assim como foi Rosalba em 2006. Eleição que começou a ser costurada agora, em 2008 de ambos os lados.A aliança PT/PMDB/PSB que durante a campanha foi chamada pelos adversários de “acordão” possui também dois candidatos naturais ao senado. Garibaldi Filho quer se reeleger e Wilma de Faria quer ocupar o posto pela primeira vez. Aliança esta que a governadora já disse querer manter. Já Agripino não tem dúvidas, “esta aliança foi feita para me derrotar”.Três candidatos, duas vagas. Quem pode mais? Se em um mês o cenário político do estado mudou tanto, como ocorreu em junho deste ano, imagine em 2 anos, dois meses e 25 dias para ser mais preciso.