Samba do crioulo doido

Pois é. Na capital, a governadora Wilma de Faria abriu mão de candidatura própria do PSB para se juntar ao PMDB de Garibaldi e Henrique Eduardo em favor da deputada Fátima Bezerra, do PT. Esperava-se que a mesma aliança se repetisse em Mossoró. Que nada! Na segunda maior cidade do estado, PMDB se juntou ao Democratas para tentar reeleger Fafá Rosado (DEM). "Essa é uma realidade cultural e política do Brasil. Acontece em todos os estados, o que só reforça a necessidade urgente de uma reforma política", analisa o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB), um dos responsáveis por boa parte da confusão. Afinal, como líder do PMDB, Henrique chancelou a "salada mista" em vários lugares. "Admito que isso realmente não é fácil para o eleitor (a diversidade de acordos) a nível regional. Mas, na sua cidade, ele identifica", completa o peemedebista.O eleitor fica mesmo confuso. Como pode Wilma ficar contra Micarla de Sousa em Natal e apoiar Gilson Moura em Parnamirim? Pode. Depende dos interesses. Na capital, Wilma se alia ao PMDB sob o argumento de unir a base do presidente Lula. Em Parnamirim, ela quer distância do palanque de Agnelo Alves (sem partido). "É natural que a realidade política aconteça de acordo com a local de cada município. Muitas pessoas vêem como incoerência um partido estar aliado a outro em um município, e em outro ser adversário, mas isso é da realidade política, da realidade do político. Muito mais grave é o político ser de um partido e apoiar alguém de outro partido", comenta a deputada Márcia Maia (PSB).Será que Márcia faz referência ao que ocorre em São José de Mipibu? Só pode. Neste município do Agreste, o PR tem como candidato Alexandre Dantas, mas o deputado Vivaldo Costa, uma das principais lideranças do PR, apóia a reeleição da prefeita Norma Ferreira (PSB-PMDB-DEM-PMN)."Acho que os donos dos partidos fazem todo tipo de acordo. Isso é normal. Quando somos nós, que não temos o comando do partido, viramos apátridas, devemos ser expulsos. Isso é uma demonstração de que nossa democracia ainda está muito capenga. Um dos instrumentos mais importantes da democracia é o partido político, mas ele virou o feudo mais vergonhoso da política brasileira", opina o deputado José Dias (PMDB), que apóia Micarla em Natal a contragosto da cúpula do PMDB.O cientista político Antônio Spinelli acredita que as divergências internas enfraquecem os partidos. "Elas dão lugar aos interesses próprios. É o caso de Wilma, Garibaldi e José Agripino. Aqui no Rio Grande do Norte há uma estima muito grande das lideranças. Além disso, nem sempre os partidos têm uma diferença ideológica acentuada que impediria essas alianças, e por causa disso há essa livre circulação das lideranças pelos partidos", analisa o professor da UFRN.

Vade retro!

Em se tratando de eleição municipal, vale tudo. Ou quase tudo. O PT exorciza o DEM por onde passa, como se o partido do senador José Agripino fosse um demônio a ser expulso do corpo da cada eleitor. Pelo menos no Rio Grande do Norte, nenhuma aliança entre os dois partidos foi sacramentada.Mas chegou perto. Em Parelhas, a senadora Rosalba Ciarlini apóia o candidato do PT, Francisco Medeiros. Mas não conta com a benção de Agripino. Rosalba retribui apenas o apoio de Medeiros na eleição dela para o Senado. Coisa de gratidão (é, isso rola em política também). O caso de Parelhas foi uma grande dor de cabeça para José Agripino porque ele teve de explicar a "rebeldia" de Rosalba (já é a disputa de 2010?).O deputado Fernando Mineiro, que não quer conversa com o DEM, não vê nada de novo quando o assunto é aliança em período eleitoral "As eleições são municipais. Não temos uma unidade, uma verticalização do sistema político no Brasil. Você tem um quadro nas alianças nacionais, um quadro nas alianças estaduais e uma maior fragmentação nos municípios. Isso faz parte da cultura política da sociedade brasileira. Isso não é nada esdrúxulo", comenta o petista.Dá para colocar ordem no "cabaré", onde todo mundo dança com todo mundo e ninguém é de ninguém? “Dá, sim”, diz o juiz Fernando Pimenta, autor de um livro sobre a fildelidade partidária (Guia Prático da Fidelidade Partidária - à luz da Resolução TSE 22.610/07, ed. J.H. Mizuno, 2008), lançado recentemente."A Justiça deu o primeiro passo quando disse que o mandato pertence ao partido, que pode punir o político que não seguir suas orientações. Mas a verdade é que a maioria dá pouca importância para a fidelidade partidária", diz o magistrado."Infelizmente, mesmo sendo essenciais, os partidos são pouco valorizados aqui no Brasil. Isso é péssimo para a democracia. Só vamos resolver isso com uma reforma política", completa. Que venha a tão sonhada reforma!