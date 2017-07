Cielo sempre foi aposta de medalha olímpica em Pequim Nadador disse que vai em busca de uma medalha de ouro nos 50m livres.

O brasileiro César Cielo chegou em terceiro lugar na final dos 100m livre e conquistou a medalha de bronze nesta quinta-feira, dia 13 de agosto, no Centro Nacional de Natação (Cubo d'água). Além da medalha, com o tempo de 47s67, o nadador paulista estabeleceu o novo recorde sul-americano da categoria. Ele bateu a mão junto com Jason Lezak, dos Estados Unidos, que completou a prova com os mesmos 47s67. A medalha de ouro ficou com o francês Alain Bernard (47s21) e a prata foi para Eamon Sullivan, da Austrália, com 47s32.





"Eu não queria ter que baixar 1 segundo nas Olimpíadas. Mas, paciência, é o jeito. Sei que lá, com tudo treinado, certinho, dá pra fazer"



Depois da prova o brasileiro afirmou que vai em busca da medalha de ouro na pova dos 50m livres. Pela confiança que passou e pela rapidez com que está nadando, não custa sonhar.



A ficha do nadador



Data de nascimento 10/01/1987

Local de nascimento S. Bárbara D’Oeste (SP)

Residência Auburn (EUA)

Peso e altura 83kg / 1,95m

Provas 50 m e 100 m livre, 4 x 100 m livre e 4 x 100 m medley





O sucessor de Scherer



Participação em Olimpíadas Estreante Cielo despontou no país como sucessor de Fernando Scherer exatamente quebrando os recordes que eram de Xuxa. Primeiro foi o dos 100 m livre, em dezembro de 2006, e depois o dos 50 m, no Mundial de Melbourne, em março de 2007. Na Austrália, Cielo também baixou sua marca sul-americana nos 100 m.



Radicado nos Estados Unidos, onde treina e estuda administração, Cielo achou na pacata cidade de Auburn o estilo de vida perfeito para se aprimorar como o principal velocista do país e uma das grandes apostas de ouro olímpico em sua primeira Olimpíada da carreira. Lá, ele se consagrou nas provas em jardas do tradicional campeonato universitário NCAA.



Atualmente, a melhor marca de Cielo nos 50 m livre ainda data dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, quando confirmou o favoritismo ao vencer suas duas provas rápidas. Com os tempos de 48s79 e 21s84, respectivamente, ele superou dois recordes pan-americanos. Além disso, contribuiu decisivamente para o ouro do revezamento 4 x 100 m livre. Por fim, levou a prata no 4 x 100 m medley.



Este ano, Cielo disputou o GP de Ohio em abril na expectativa de melhorar seus tempos. A tentativa foi frustrada por uma lesão nas mãos, que prejudicou seu rendimento e o mantiveram um pouco distante dos tops do mundo - sua marca nos 50 m ainda é 21s84, contra 21s28 do novo recordista mundial, o australiano Eamon Sullivan. Nos 100 m livre, o nadador tem 48s39 contra 47s50 do melhor do mundo, o francês Alain Bernard.



Natural de Santa Bárbara D´Oeste, começou na natação aos oito anos, depois de tentar o judô e o vôlei. "O problema do judô é que eu era muito mais alto que os meninos da minha idade, então me colocavam pra lutar com os mais velhos e eu levava muita porrada." O vôlei foi uma escolha do pai, César, mas quem definiu a carreira do nadador foi a mãe, Flávia, que o levou para o Pinheiros em 2003, clube que defende até hoje no Brasil.



Na competição, o revezamento brasileiro foi prata nos 4 x 100 m livre, com direito a recorde sul-americano. A peça foi emoldurada e ocupa um espaço na casa dos pais do nadador. Em 2008, foi outro antecessor, Fernando Scherer, que interveio em sua carreira. Cielo se tornou nadador profissional e tem o ex-nadador como atual empresário.



Com informações do site da Confederação Aquática