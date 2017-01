Liga Mundial: Brasil é derrotado pela Sérvia, mas mantêm a liderança do Grupo A

Em sua última partida fora de casa na Liga Mundial de Vôlei 2008, a seleção masculina do Brasil sofreu sua segunda derrota na competição. Neste domingo (6), a equipe comandada pelo técnico Bernardinho foi derrotada pela Sérvia, de virada, por 3 sets a 2 (25/20, 25/18, 23/25, 20/25 e 11/15), em 1h59.A partida foi realizada no ginásio SPC Vojvodina, em Novi Sad. Mesmo com a derrota, a seleção brasileira retoma a chave A, agora com 14 pontos, mesma pontuação da França. Os brasileiros, no entanto, levam vantagem no ponto average (divisão dos pontos marcados pelos pontos sofridos), primeiro critério de desempate da competição.A Sérvia alcançou 11 pontos com a vitória, enquanto a Venezuela soma nove.Nas próximas duas etapas da competição, o Brasil jogará em Belo Horizonte e Goiânia, antes da Fase Final, de 23 a 27 de julho, no Rio de Janeiro.O ponteiro Samuel, do Brasil, foi o maior pontuador da partida com 20 acertos – 19 de ataque e um de bloqueio. O oposto André Nascimento marcou 18 pontos, e o ponteiro Dante, 14. Pelo Sérvio, o ponteiro Nikic marcou 17 pontos e o oposto Starovic, 14.A vitória sérvia encerra uma série de 15 triunfos consecutivos dos brasileiros, maior invencibilidade de uma das equipes na história do confronto.A última vitória sérvia havia sido na Liga Mundial de 2000, em Roterdã, na Holanda. Sob o comando do técnico Bernardinho, o Brasil nunca havia perdido para a Sérvia, que será uma das adversárias brasileiras na primeira fase dos Jogos Olímpicos de Pequim.“Não era normal que Sérvia passasse tanto tempo sem vencer o Brasil. Sempre foram duas equipes de nível técnico muito parecido e que protagonizaram partidas equilibradas, como as últimas. Ao longo deste período eles tiveram boas oportunidades de ganhar. Na partida desta noite, o Brasil iniciou bem, mas não soube se adaptar as mudanças feitas pelo treinador sérvio. O Brasil entrou relaxado no terceiro set e não conseguiu mudar essa postura. De qualquer forma, este resultado nos serve de lição”, analisa o técnico Bernardinho.No próximo final de semana, no sábado (12) e no domingo (13), a seleção brasileira enfrentará a França no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. A Sérvia voltará a jogar em casa na Liga Mundial, desta vez contra a Venezuela. Na sexta-feira (11), o confronto será no ginásio Hala Pionir, em Belgrado, e no domingo, na cidade de Nis, no ginásio SC Cair.

* Fonte: www.cbv.com.br.