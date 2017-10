Tombamento do Morro do Careca na berlinda

Vlademir Alexandre Tombamento do Morro do Careca e de sua área de amortecimento inclui boa parte da Vila.

Emanoel do Cação: "Há uma carência grande de tudo, e com a Aeis isso só vai se agravar".

O bugueiro Paulo Rodrigues, 58, nascido e criado na Vila de Ponta Negra, compara o tombamento à colocação de uma cerca imaginária na Vila. “Fazer isso é o mesmo que engessar a Vila, negar à Vila o direito de crescer, de se desenvolver”.O presidente do Conselho Comunitário de Ponta Negra, Emanoel Damasceno de Medeiros, diz que é de acordo com a preservação do Morro, mas não quer que o tombamento seja levado a cabo tal qual está no projeto, que engloba toda a Aeis, que por sua vez abrange quase a comunidade inteira.“A comunidade é abandonada. Não tem emprego, não tem equipamentos de lazer, não tem iluminação, segurança pública, creche, escolas de qualidade. Há uma carência grande de tudo, e com a Aeis isso só vai se agravar”, diz.Para justificar seu ponto de vista, Emanoel usa como exemplo Mãe Luiza, que desde 1995 é Área Especial de Interesse Social. “O que melhorou lá nesses 13 anos? A gente só ouve falar dos altos índices de violência, um dos maiores de Natal. Não queremos isso para a Vila de Ponta Negra, onde a criminalidade, associada principalmente ao tráfico de drogas, é muito alta também”, diz o líder comunitário, que está colhendo assinaturas de pessoas que são a favor da liberação da Vila, na Aeis, para construções. Ele diz já ter 1200 nomes no abaixo-assinado.Uma das assinaturas é de Ricardo Rodrigues Araripe, 44. Nascido e criado na Vila, ele é da mesma opinião que o presidente do Conselho Comunitário de Ponta Negra. Fica muito claro, entretanto, que por trás de sua posição está o interesse particular.“Meu pai tem um terreno grande de frente para o mar para vender mas não pode devido a essa Aeis”, diz Ricardo, que não acredita que, sem a Área Especial de Interesse Social, a população nativa seja expulsa em função da especulação imobiliária.“Tem gente que se dá mal ao vender seu imóvel como tem gente que se dá bem. Depende muito da habilidade de cada um negociar. Não acho que isso seja expulsar os nativos. A Vila é dos vileiros e de todos”.