Clássico-rei: América finaliza preparativos para o jogo contra o ABC O técnico Ruy Scarpino traz novidades para a equipe com a entrada de Maizena. Outra novidade foi a participação de Fábio Neves, relacionado para a partida.

O técnico Ruy Scarpino realizou nesta tarde (11) o último treino antes do jogo contra o ABC. O coletivo tático realizado indica a mudança do jogador Dida para a entrada de Maizena. O time que deve entrar em campo no sábado (12) no clássico-rei deve ser formado por Fabiano, Maizena, Anderson Bill, Robson, Márcio do Rosário, Jeferson, Romeu e Souza; Giovani e Max.



Luiz Maranhão ainda continua no departamento médico. Ele se submete a tratamento contra uma contusão. Fábio Neves participou durante vinte minutos do treino da quinta-feira (10), foi liberado para o “rachão” de hoje e relacionado para o clássico contra o alvinegro.



Outra novidade foi a contratação do jogador Aloísio, vindo da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e que deverá fazer avaliação cardiovascular já na próxima semana.



O clássico-rei entre ABC e América será disputado no estádio Frasqueirão às 20h30 e será acompanhado pelo portal Nominuto.com, que transmite em tempo real os lances do jogo.