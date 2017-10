Segundo a Emparm, restante do mês será de poucas chuvas As temperaturas tendem a apresentar um aumento principalmente durante há segunda quinzena de setembro.

Setembro se iniciou com previsão de céu parcialmente nublado a claro ao longo da faixa litorânea leste e agreste. A previsão do tempo no interior é de céu claro.



Segunda a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparm) o restante do mês será de poucas chuvas no interior e chuvas normais no litoral, ocorrendo apenas durante a noite e início da manhã.



As temperaturas tendem a apresentar um aumento principalmente durante há segunda quinzena. Em Natal, a temperatura máxima chega a 28º C e a mínima será de 23º C. Em Mossoró a temperatura máxima é de 34º C e mínima de 24º C.