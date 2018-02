Ipem: 392 brinquedos aprendidos em três dias

Ana Paula Oliveira Boa parte dos produtos retidos é importada

Por falta do selo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) nos brinquedos, 15 lojas receberam notificações das 32 fiscalizadas até ontem. Alecrim, Centro da Cidade e alguns shoppings da zona Sul foram os locais visitados pelos fiscais do Ipem.Boa parte dos produtos retidos é importada. Segundo a coordenadora de Operações, Socorro Freitas, a indústria brasileira está praticamente toda dentro das normas do Inmetro.“Alerto ao pais, que quando forem adquirir um brinquedo, certifique se tem peças cortantes ou pontiagudas. A faixa etária, assim como as recomendações em português são quesitos importantes também”, apontou Socorro.Dentro de dez dias, as lojas notificadas devem apresentar a nota fiscal do produto. Com isso, a responsabilidade passa a ser do fabricante. Os brinquedos pegos pelo Instituto serão destruídos.Devido ao feriado, a operação termina hoje com verificações nos bairros da zona Norte e num shopping da zona Leste. Desde segunda-feira (29), o Ipem iniciou a operação com o objetivo de fiscalizar produtos destinados ao público infantil, que nesse mês fica mais em evidência.