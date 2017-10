Soldado do Bope é baleado após reagir a assalto

Um soldado do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar foi baleado após reagir a um assalto a um ônibus na madrugada desta terça-feira (2). Francisco de Assis do Nascimento, de 27 anos, foi atingido em uma das pernas, mas não corre risco de morte. O assaltante Francisco Cesimar Gomes de Brito, 32, morreu em confronto com o soldado.De acordo com o tenente-coronel Eliézer Rodrigues, comandante do 10º Batalhão da PM, o soldado Francisco de Assis estava dentro de um ônibus da empresa Nordeste que fazia a linha Fortaleza/Recife.“Por volta das 3h, quando o ônibus passou por Angicos e se dirigia a Fernando Pedroza, um homem que estava dentro do ônibus se levantou e anunciou o assalto. Ele foi até o motorista e o obrigou a parar. Foi nessa hora que o soldado reagiu e baleou o assaltante. Ele também foi atingido na perna”, disse o oficial.Um Fiat Uno com mais três assaltantes dava apoio à ação. “Eles iriam parar o ônibus para fazer um arrastão, mas com a reação do soldado os bandidos resolveram se evadir e abandonaram o comparsa”, falou Eliézer Rodrigues.A informação de que o assaltante Francisco Cezimar Gomes de Brito morreu foi confirmada ao

por um policial civil. Francisco de Assis do Nascimento foi trazido para Natal para ser medicado. Não houve mais feridos no assalto frustrado.

* Atualizada às 07:27.