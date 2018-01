Orquestra Sinfônica faz concerto nesta terça (30) O conserto que contará com peças de Max Bruch e Beethoven terá a participação do solista Rucker Bezerra, ao violino.

A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte (OSRN) faz o 5º Concerto Oficial da Temporada 2008, nesta terça-feira (30), às 20h, no Teatro Alberto Maranhão. A apresentação será regida pelo maestro Leandro Carvalho. O regente foi apontado pela revista "Viva Música" como um dos dez maiores artistas brasileiros da última década.



De sólida formação musical e humanista, Leandro tem revelado sua criatividade em concertos e nos nove CDs gravados. Graduado pela Faculdade Santa Marcelina (SP), fez pós-graduação em regência orquestral no Conservatório Utrecht, na Holanda. Fora da carreira artística, é mestre em História Social pela Universidade Federal de Pernambuco e teve como orientador, Ariano Suassuna. Atualmente é diretor artístico da Orquestra do Estado do Mato Grosso.



O conserto que contará com peças de Max Bruch e Beethoven terá a participação do solista Rucker Bezerra, ao violino. O músico é professor de violino da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor visitante da Universidade Estadual do Pará, 1º violino e diretor artístico do Quinteto Uirapuru e spalla da Orquestra Sinfônica da Paraíba desde 1997.



