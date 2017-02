Grand Prix: heptacampeão, Brasil derrota Japão por 3 a 0

FIVB Grand Prix As brasileiras derrotaram as japonesas por 3 sets a 0.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães encerrou sua participação na 16a. edição do Grand Prix, no Japão, com o heptacampeonato e uma invencibilidade de cinco vitórias e apenas um set perdido na fase decisiva da competição.As brasileiras derrotaram as japonesas por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 25/19. Para completar a festa verde-e-amarela, Mari foi eleita a melhor jogadora do campeonato. Cuba foi a vice-campeã e a Itália terminou na terceira colocação.Empurrado pela sua torcida, o time do Japão fez um jogo equilibrado nos dois primeiros sets com o Brasil. As jogadas pelo meio da equipe brasileira foram o melhor caminho para chegar à vitória.Forçando o saque, o time brasileiro acabou cedendo seis pontos às adversárias. Com o placar de 24/20 no primeiro set, o sexteto asiático ainda buscou uma reação, marcando três pontos consecutivos – em erros de saque e de finalização, e em um contra-ataque. Mari fechou o set em 25/23.No segundo set, a seleção brasileira obteve uma vantagem tranqüila, que chegou a cinco pontos: 11/6, 16/11 e 17/12. No saque o Brasil já não cometeu tantos erros, e soube aproveitar melhor os contra-ataques. Com o marcador em 24/21, o Japão buscou novamente uma reação.O 23º ponto das japonesas veio no bloqueio do ataque de Paula. Mas, em seguida, o time brasileiro chegou à vitória por 25 a 23.Pela primeira vez na partida, o Japão abriu uma vantagem de três pontos sobre o Brasil. Com o saque dificultando a recepção brasileira, as japonesas fizeram 4 a 1 no terceiro set – foram dois erros de passe seguidos. Aos poucos, a seleção heptacampeã do Grand Prix foi reencontrando seu jogo.O bloqueio com Walewska e Paula funcionou. Por outro lado, o Japão cometeu diversos erros, principalmente, nas finalizações. Fabiana entrou no lugar de Thaísa, e ainda deixou sua marca com um ponto de saque. Com Sheilla, veio a vitória por 25 a 19.O Brasil entrou em quadra com Fofão, Sheilla, Walewska, Thaísa, Mari e Paula. Líber Fabi. Entraram também Carol Albuquerque, Fabiana e Sassá.O Japão começou o jogo com Takeshita, Tajimi, Takahashi, Sugiyama, Erica e Saori. Líber Sano. Entraram; Kurihara, Omura e Kawai.

* Fonte: www.cbv.com.br.