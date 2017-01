Representantes de movimentos sociais afirmam sofrer perseguições Ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vannuchi, disse estar preocupado com uma possível “onda” de perseguição aos movimentos sociais.

Em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, realizada hoje (9), representantes de movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a Coordenação Nacional de Quilombos(Conaq) e o Movimento Indigenista Missionário (Cimi) alegaram hoje sofrer perseguições da polícia, de fazendeiros, de empresários e do poder público.



O ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, Paulo Vannuchi, disse estar preocupado com uma possível “onda” de perseguição aos movimentos sociais, em especial, com o caso do MST no Rio Grande do Sul que, recentemente, sofreu represálias da Polícia Militar numa manifestação em Porto Alegre.



Para o ministro, os movimentos sociais são “pilares da democracia”. “A Secretaria de Direitos Humanos tem completa identidade com as preocupações aqui expostas”, ressaltou Vannuchi.



As denúncias de que a polícia e o Ministério Público Estadual estão perseguindo o MST no Rio Grande do Sul foram o principal motivador da audiência de hoje.



Segundo o integrante do MST gaúcho, Sílvio Santos, a polícia tem utilizado de intimidação, violência e humilhações para reprimir as ações do movimento no estado.



Para ele, a repressão é estimulada por uma resolução do Conselho Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul que elaborou uma suposta estratégia para dissolver o movimento no estado. “Querem impedir o nosso direito de se organizar, de lutar, por uma questão básica, que é o acesso à terra”, queixou-se Santos.



As denúncias de perseguição e violência foram reforçadas pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Passo Fundo (RS), Leandro Scalabrin. O advogado citou uma série de exemplos em que a polícia utilizou bombas de gás, bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar manifestações de mulheres camponesas, estudantes e professores.



No entanto, o comandante da brigada militar do RS, coronel Paulo Roberto Mendes, afirmou em entrevista à Agência Brasil, que “a brigada se submete às normas da ONU [Organização das Nações Unidas] quanto ao uso progressivo da força”.



Para o coronel, “crianças e mulheres não devem fazer parte de movimentos de invasão, depredação, que perturbem a ordem pública”. Mendes afirmou que as ações da brigada, criticadas diversas vezes durante a audiência, buscam “preservar a ordem pública no estado do Rio Grande do Sul”.



O representante do Cimi, na audiência, Paulo Maldos, também referiu-se a perseguições e classificou de “usina de mentiras” os argumentos de que a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e as organizações não-governamentais que atuam junto aos índios são ameaças a soberania nacional.



Damião Braga, que participou da audiência representando a comunidade quilombola, disse que, muitas vezes, tentam "desqualificar as comunidades quilombolas para não reconhecer e demarcar suas terras".